Frattura al piatto tibiale del ginocchio destro per Casse

05-03-2022 20:36

Mattia Casse, a seguito del secco impatto con le reti di protezione avvenuto oggi durante la seconda discesa di Kvitfjell, si è procurato una frattura del piatto tibiale laterale del ginocchio destro. Il 32enne piemontese delle Fiamme Oro rientrerà in Italia domenica e lunedì sarà valutato dalla Commissione Medica della FISI. Di seguito si deciderà quale tipo di trattamento intraprendere. Naturalmente, Casse non sarà al via del superG che concluderà, domenica, il programma delle gare norvegesi di Coppa del mondo.

“Una gran sfortuna – ha commentato Casse -. Ora mi prendo tutto il tempo necessario per recuperare, non farò niente nei prossimi tempi. E’ chiaro che emotivamente fa abbastanza male questo infortunio, ma supererò anche questo”.

Ufficio Stampa FISI

OMNISPORT