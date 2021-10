Frattura al piede per Ferran Torres: stop di almeno 6 settimane

Amara beffa per la Spagna, reduce dalla delusione per il ko subìto nella finalissima di Nations League al cospetto della Francia: gli esami a cui si è sottoposto Ferran Torres hanno rilevato una lieve frattura al piede.

L’attaccante di proprietà del Manchester City dovrà osservare un periodo di riposo assoluto, con lo stop quantificabile in almeno sei settimane. A scuotere l’opinione pubblica spagnola è però un altro aspetto: la gestione dello stesso giocatore in vista della finale.

L’infortunio di Ferran Torres risale infatti al match precedente giocato a San Siro contro l’Italia, peraltro deciso da una sua doppietta: al 49′ è stato sostituito da Luis Enrique, che lo ha poi comunque impiegato quattro giorni più tardi.

Ferran Torres è rimasto in campo per ben 85 minuti nella finale, aggravando ulteriormente il problema che si era procurato pochi giorni prima e allungando i tempi di recupero che forse sarebbero stati minori se si fosse fermato in tempo.

Un bel problema per il ct spagnolo che non potrà schierarlo negli ultimi due impegni di qualificazione a Qatar 2022 contro Grecia e Svezia, decisivi per la conquista del primo posto nel girone attualmente occupato dagli scandinavi.

Non sorridono nemmeno Pep Guardiola e il suo Manchester City: Ferran Torres salterà diversi appuntamenti importanti, tra cui il derby con lo United ad ‘Old Trafford’ e la supersfida di Champions League all’Etihad Stadium col PSG di Messi, Mbappé e Neymar.

OMNISPORT | 14-10-2021 21:20