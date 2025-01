Freestyle, Flora Tabanelli vince a Kreischberg, è prima nella Coppa del Mondo e tra un anno c'è Milano Cortina

Primo successo tra le grandi per la 17enne emiliana, che trionfa nel Big Air in Austria e vola nella classifica generale e in quella di specialità: "Emozione indescrivibile".

L’Italia ha la sua giovane stella anche nel freestyle. Si chiama Flora Tabanelli ed è semplicemente un fenomeno. A 17 anni ha centrato la sua prima vittoria tra le “grandi”, nella Coppa del Mondo, prendendosi addirittura la vetta della classifica generale, oltre a quella di specialità. La giovanissima bolognese, la cui carriera è stata “benedetta” da Alberto Tomba, ha trionfato nel Big Air di Kreischberg, in Austria. E ora può sognare in alto, anzi in altissimo. La Coppa del Mondo, tanto per cominciare. E le Olimpiadi casalinghe a Milano-Cortina, che sono dietro l’angolo: cominciano tra un anno, o poco più.

Freestyle, Flora Tabanelli 9 anni dopo Silvia Bertagna

Era dal 2016 che un’italiana non trionfava in Coppa del Mondo, dall’ultimo exploit di Silvia Bertagna a Moenchengladbach, in Germania. Ci ha pensato Flora a (ri)colorare d’azzurro il cielo del freestyle: dopo tanti podi in stagione, tre nelle tre gare disputate in precedenza, s’è accomodata finalmente sul gradino più alto, spezzando l’incantesimo. A Chur, in Svizzera, era stata seconda. A Pechino s’era piazzata terza. A Klagenfurt, sei giorni fa, aveva centrato un altro secondo posto. Ora il primo posto. Il primo trionfo. La prima esplosione di gioia di una carriera già luminosissima.

Big Air a Kreischberg: la prova fantastica della giovane emiliana

La giovane speranza azzurra che gareggia per il gruppo sportivo dell’Esercito ha piazzato subito un fantastico 93,25 nella prima run, a cui ha aggiunto gli 82,25 punti conquistati nella terza manche. Per la due volte campionessa mondiale juniores, nonché campionessa olimpica giovanile in carica, si sono spalancate le porte della prima vittoria in stagione davanti alla finlandese Anni Karava, che ha totalizzato 173,50 punti, e alla beniamina di casa Lara Wolf, terza con 173,25.

Coppa del Mondo, classifica generale: Tabanelli davanti a Eileen Gu

Un po’ di conti: Tabanelli è prima nella classifica generale Park&Pipe davanti a un’autentica leggenda del freestyle, l’iconica cinese di origini statunitensi Eileen Gu. Per l’azzurra 330 punti complessivi, trenta in più di Gu che è specialista di un’altra disciplina, l’Half Pipe. In terza posizione la svizzera Mathilde Gremaud con 282 punti. Nella classifica di specialità, invece, i punti di Flora sono 320 e il vantaggio è molto più ampio su un’altra cinese, Mingting Liu (216), e su Gremaud (202).

Il fratello Miro Tabanelli esulta per Flora e chiude al sesto posto

Ad ammirare la sorellina volare tra le nevi di Kreischberg c’era il fratello Miro, pure lui impegnato in una gara di Coppa del Mondo. Sesto posto per lui con 152,25 punti, a debita distanza dal neozelandese Luca Harrington che ha trionfato con un totale di 187,75. Ma per il momento la famiglia Tabanelli può essere soddisfattissima dell’exploit di Flora. “Difficile descrivere le mie emozioni in questo momento”, le sue parole a fine prova. “Aspettavo questo risultato da tanto tempo e sono così contenta di averlo ottenuto in una serata così speciale, anche per come hanno sciato le mie avversarie. Inizio a sentire un po’ di pressione, ma sono contenta: devo continuare a gareggiare in questa direzione”.