Frosinone: accordo quasi totale con Di Francesco

Secondo Sky Sport sarà l'ex romanista a guidare la squadra laziale nel suo ritorno in Serie A, dopo l'addio di Fabio Grosso

19-06-2023 13:55

Mancherebbero ormai solo alcuni dettagli per l’annuncio di Eusebio Di Francesco sulla panchina del Frosinone. Lo fa sapere oggi Sky Sport. Ci sarebbe infatti l’accordo quasi totale per affidare la panchina della squadra laziale all’ex romanista dopo che Fabio Grosso ha deciso di andarsene. Toccherà a Di Francesco, dunque, guidare il Frosinone nel suo ritorno in Serie A dopo la promozione ottenuta quest’anno. La fumata bianca definitiva è attesa nelle prossime ore. Con l’annuncio del nuovo tecnico da parte del presidente, partirà ufficialmente anche la campagna di rafforzamento della squadra ciociara.