Frosinone: il dopo Grosso può essere Di Francesco

L'allenatore ha lasciato dopo la promozione in Serie A, ora il club laziale è a caccia del nuovo tecnico

15-06-2023 13:20

Fabio Grosso ha deciso di lasciare il Frosinone da vincitore, ossia dopo aver riportato la squadra ciociara in Serie A. Per lui si parla di una panchina prestigiosa come quella del Marsiglia. Intanto, in casa laziale ora si guarda al successore dell’ex campione del mondo del 2006 con l’Italia. Come scrive la Gazzetta dello Sport, in pole position ci sarebbe Eusebio Di Francesco. Da non trascurare però anche le piste che portano ad altri due nomi, quelli di Roberto D’Aversa e di Fabio Pecchia. Una decisione verrà presa nei prossimi giorni.