Frosinone, ufficiale l'arrivo di Lucioni in prestito

25-06-2022 16:12

Colpo di mercato in casa Frosinone, che dopo alcune settimane di trattative chiude per il prestito di Fabio Lucioni con il Lecce. Il classe 1987, che ha alle spalle esperienze in A con la maglia del Benevento e degli stessi pugliesi, nell’ultima stagione in giallorosso ha raccolto 37 presenze in campionato siglando anche un gol nella cavalcata verso la promozione diretta dei salentini.

Ad annunciare l’accordo per l’arrivo di Lucioni è stata la stessa società ciociara: “Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’ Unione Sportiva Lecce per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Fabio Lucioni. Il difensore classe 1987 arriva a titolo temporaneo”.

