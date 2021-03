Furia Ronaldo diventa virale, il web: Con Muntari fu peggio

Non capita tutti i giorni di vedere Cristiano Ronaldo così infuriato. Cr7 in Serbia-Portogallo ha avuto uno sfogo clamoroso, diventato presto virale: in pieno recupero – sul 2-2- Ronaldo controlla bene in area e insacca, o almeno così sembrerebbe. Perché sul pallone si fionda Stefan Mitrovic che in spaccata libera la porta. In questa fase delle qualificazioni ai Mondiali non è previsto l’utilizzo della gol line technology. Il direttore di gara, Danny Makkelie, è così costretto a fare affidamento solo sul suoi occhi e decide di non convalidare il gol che avrebbe portato il Portogallo al successo.

La rabbia di Ronaldo dopo il gol fantasma

Cr7 non crede ai suoi occhi, poi si toglie la fascia da capitano e al fischio finale se ne va via furioso negli spogliatoi prima che la polemica divampi nel post-partita.

I tifosi replicano a Ronaldo

Le reazioni fioccano sui social: “A me del goal non visto importa niente ,torna in Italia e ricomincia a giocare . Tra un po’ vedremo quelli la festeggiare e noi stiamo pensando al Portogallo” o anche: “L’arbitro è un tifoso di Messi” ma l’episodio a molti ha portato alla mente il celebre gol fantasma di Muntari in Milan-Juve.

Come Muntari? Per il web la risposta è no

Tantissimi i commenti: “Eh già, il goal fantasma di Ronaldo uguale proprio a quello di Muntari. Peccato che allora ci fosse anche mezzo Buffon dentro la rete, inezie..” o anche: “Si riapre una ferita di 9 anni fa che ancora non si è rimarginata. Almeno all’epoca non esisteva la VAR e la goal-line-technology , non usarla oggi nel 2021 per le qualificazioni ai mondiali è veramente farsi del male da soli”.

C’è chi scrive: “E cmq è meno evidente di quello di Muntari….. Quindi se questo è clamoroso quello cos’era? (provate a chiederlo a Buffon)” e infine: “Non citate il gol di Muntari per favore, questo non ha dato 3 punti al Portogallo, quello uno scudetto al Milan”.

SPORTEVAI | 28-03-2021 09:07