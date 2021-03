Qualificazioni Qatar 2022, test serbo per Cristiano Ronaldo

Esaurita la prima giornata, sabato si torna già in campo per la seconda tornata di partite valide per le qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar.

Dieci le gare in programma, con in campo i gruppi A, E, G e H.

Attesa soprattutto per Portogallo e Belgio, chiamate a confermarsi dopo i successi al debutto rispettivamente contro Azerbaijan e Galles. Ronaldo e compagni saranno però impegnati alle 20.45 al ‘Marakanà’ di Belgrado contro la Serbia, l’altra big del girone: già in palio punti importanti in chiave primo posto. Scontro diretto al vertice anche per il Belgio sul campo della Repubblica Ceca, travolgente all’esordio contro l’Estonia (6-2).

Chi già non potrà più sbagliare sarà l’Olanda di Frank De Boer, sconfitta 4-2 in Turchia: la Lettonia sembra l’avversario ideale per ripartire sperando magari che Norvegia e i turchi si tolgano punti a vicenda.

Stesso discorso per la Croazia che nel gruppo H cercherà di reagire al ko contro la Slovenia ospitando Cipro, tifando per un pareggio tra la stessa Slovenia e la Russia.

Le partite in programma:

Gruppo A

Irlanda-Lussemburgo (ore 20.45)

Serbia-Portogallo (ore 20.45)

Gruppo E

Bielorussia-Estonia (ore 18)

Rep. Ceca-Belgio (ore 20.45)

Gruppo G

Montenegro-Gibilterra (ore 15)

Olanda-Lettonia (ore 18)

Norvegia-Turchia (ore 18)

Gruppo H

Russia-Slovenia (ore 15)

Croazia-Cipro (ore 18)

Slovacchia-Malta (ore 20.45)

OMNISPORT | 26-03-2021 22:22