Furto nella casa di Dybala: l'argentino era in Russia con la squadra

Disavventura per Paulo Dybala, attualmente ai box per infortunio ma comunque presente in Russia, a San Pietroburgo, per seguire da vicino la vittoria della sua Juventus contro lo Zenit in Champions League: un viaggio all’estero che gli è costato caro.

Secondo quanto riferito da ‘la Repubblica’, l’abitazione dell’attaccante argentino (situata tra Torino e Moncalieri) è stata presa di mira dai ladri che hanno forzato una finestra al piano terra per poter irrompere all’interno. Non è ancora completo il quadro del bottino, che però comprenderebbe anche una preziosa collezione di orologi.

Ad accorgersi dell’irruzione è stato un vigilante privato che, insospettito dall’assenza di Dybala, ha dato l’allarme. I ladri sono però scappati dalla stessa finestra da cui erano entrati.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri, anche se la prima impressione è quella di un colpo studiato a tavolino: i malintenzionati sapevano del viaggio in Russia di Dybala e ne hanno approfittato per svaligiare il suo appartamento.

Non è la prima volta che un giocatore bianconero resta vittima di un furto: in passato toccò a Camoranesi e Marchisio, mentre lo scorso gennaio era stato McKennie a sporgere denuncia dopo la gara di Coppa Italia con la SPAL.

