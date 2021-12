Gabbiadini: “Mourinho persona speciale. È carismatico”

21-12-2021 11:19

Dopo qualche anno Manolo Gabbiadini, attuale attaccante blucerchiato e Josè Mourinho, allenatore della Roma, si ritroveranno davanti da avversari.

Domani infatti è in programma allo stadio Olimpico di Roma, la sfida tra i giallorossi padroni di casa e la Sampdoria di mister D’Aversa. I due non hanno mai lavorato insieme ma l’attaccante doriano in passato ha riservato brutti scherzi allo Special One. Il 26 febbraio 2017 in un Southampton-Manchester Utd, il risultato finale disse 3-2 par la squadra di casa. Gabbiadini realizzò una doppietta e risultò chiaramente il migliore in campo.

Al termine del match la stretta di mano tra il tecnico e il giocatore. Poi il blucerchiato, dopo i complimenti ricevuti da Mou disse: “Quando un personaggio come lui ti viene incontro, ti stringe la mano e ti dice – sei stato bravissimo, hai segnato due gol da fenomeno – senti qualcosa dentro di te. Mourinho è una persona speciale, e non solo per i successi ottenuti da allenatore. È carismatico”.

