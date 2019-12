Gaffe di Diletta Leotta, nuovo spietato attacco di Paola Ferrari

Anche se non su temi prettamente calcistici, prosegue senza interruzione la diatriba tra Paola Ferrari e Diletta Leotta. Entrambe popolari, note e seguite da un pubblico eterogeneo hanno alimentato una polemica che attraversa il mondo televisivo, acceso anche dalle recenti indiscrezioni che indicano nella giovane conduttrice di Dazn, una delle più centrali figure del Sanremo di Amadeus.

Entriamo nel merito di quanto accaduto e detto, nel post partita del travagliato Lazio-Juventus. La giornalista di Rai Sport ha commentato quanto detto dalla Leotta, che nel corso del commento ha commesso una gaffe musicale.

Le scuse della Leotta

Allo stadio Olimpico è stata mandata in sottofondo la canzone “I giardini di marzo” di Lucio Battisti, ma la Leotta ha fatto un po’ di confusione attribuendola ad Antonello Venditti, autore dell’inno romanista per antonomasia e dichiarato sostenitore giallorosso.

Diletta, resasi conto dell’errore, si è scusata ma nel mentre si era già scatenato un effetto corto circuito sui social (nei giorni scorsi aveva fatto parlare per un’altra gaffe col portiere Samir Handanovic).

Paola Ferrari, il tweet ironico

Molto eloquente il tweet della Ferrari, la quale ha ironizzato su Twitter: “Pronta per Sanremo”, alludendo al futuro sul palco dell’Ariston della giovane conduttrice ex Sky. Un messaggio esplicito, a cui la Leotta non ha replicato in maniera diretta, optando per la linea già assunta quando decise di replicare senza riferimenti precisi durante l’intervista rilasciata a Verissimo, il magazine condotto da Silvia Toffanin.

Festival di Sanremo: Diletta tra le candidate

Non è la prima volta che Paola Ferrari contesta la presenza della Leotta al Festival di Sanremo. “Si parla spesso di voler dare un ruolo rispettoso alle donne che appaiono in televisione e questo è giusto”, ha dichiarato a TvTalk nel suo recente intervento,

“Ma alla fine, nei fatti si va verso altre direzioni: mandare Diletta Leotta a Sanremo ha un senso pratico secondo voi? Vogliamo dare una scossa? Io vorrei vedere donne vere come Bebe Vio. Lei è una donna italiana che mi dà orgoglio e mi fa sentire voglia di essere una donna italiana. Non una donna che va in tv per le sue forme”, la frase con cui la giornalista di Rai Sport ha espresso il suo disappunto. E colpito, nuovamente, la giovane collega in ascesa tanto da riuscire ad entrare nella rosa della possibili conduttrici dell’evento televisivo più importante della Rai.

VIRGILIO SPORT | 09-12-2019 13:11