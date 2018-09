Gaffe FIFA 19, il calciatore è grasso: il club chiede chiarimenti

FIFA 19 è appena uscito ma già da qualche tempo si porta dietro una serie di polemiche dovute alla diffusione delle prime copie dimostrative e promozionali. A volte i tifosi sono esplosi in protesta, come nel caso dei supporter del Liverpool che non hanno gradito l’esclusione di Mohamed Salah dalla top 10. Stavolta è però direttamente una società sportiva a prendersela con quelli di Electronic Arts.

Che gaffe in FIFA 19: il calciatore è troppo grasso, l’Aston Villa scende in campo contro EA

Il caso – ve lo abbiamo già raccontato – riguarda John McGinn, centrocampista dell’Aston Villa che, nonostante la struttura fisica minuta, è comparso in FIFA 19 con un aspetto vistosamente curvy, specie in viso. Lui ha addirittura ironizzato, prendendo lo screenshot del gioco e impostandolo scherzosamente come immagine del profilo, ma il club inglese non l’ha presa proprio benissimo.

La società di Birmingham – attualmente militante in Championship, la seconda serie inglese – ha protestato vistosamente contro lo sviluppatore canadese. Sul profilo Twitter ufficiale dell’Aston Villa è difatti comparso un messaggio rivolto direttamente ad EA Sports, nel quale ci si chiede se l’aspetto ‘ingrassato’ di McGinn non sia in realtà uno scherzo. In realtà, sembra che anche altri calciatori dei Villans siano stati trasposti nel gioco in maniera non proprio identica… Alcuni avrebbero acconciature fantasiose, altri visi totalmente casuali.

La questione non è quindi priva di fondamento, anzi. Fatto sta che con la discesa in campo della società, Electronic Arts non può certo ignorare l’avvenimento e far finta che non sia accaduto niente. Inutile dire che i tifosi sono già pronti a boicottare in massa il gioco e passare a PES dove, a causa della mancata licenza, l’Aston Villa porta il nome di fantasia West Midland Village, ma almeno i giocatori sono più realistici…

