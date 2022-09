Galatasaray, non solo Icardi: in arrivo anche Mata

08-09-2022 11:19

Mauro Icardi, Milot Rashica, Mathias Ross Jensen, Yusuf Demir e ora anche Juan Mata. Un quintetto di calciatori stellari per il Galatasaray, che chiude col botto il suo calciomercato. Come indicato dai media turchi, il trequartista spagnolo si recherà ad Istanbul nelle prossime ore per effettuare le visite mediche di rito e completare così il trasferimento. L’ex Manchester United si è svincolato dopo otto stagioni trascorse nei Red Devils e nei turchi ha visto la possibilità di fare un’ulteriore stagione ad alti livelli, come del resto l’ex PSG Icardi.