Galeone: "La Juve non spaventa più gli avversari come prima"

Giovanni Galeone, da sempre molto amico del tecnico livornese della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato un’interviata in diretta a radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal per parlare del Napoli anche in vista del prossimo match che vedrà i partenopei impegnati proprio contro la Juventus.

“Non mi aspettavo un punto per la Juve in queste prime giornate. Dopo il primo tempo della Juventus a Udine, pensavo che Allegri avesse risolto i problemi dei bianconeri, ma non è ancora così. La Juve ha tanti giocatori forti che sono in rosa da anni. Allegri mi ha rivelato che deve lavorare tanto con i suoi collaboratori, perchè la Juve deve tornare ad essere temuta, come un tempo. La Juve prima quando era avanti 2-0 chiudeva le partite mentalmente agli avversari che già pensavano al prossimo avversario”.

Inoltre, Galeone, ha aggiunto: “In questo momento il cavallo vuole fare l’alfiere, ognuno fa a modo suo, quindi, ripeto, serve molto più tempo. Se l’evoluzione del calcio è il bel gioco che inizia da dietro con la palla al portiere, e tutte queste pu**anate qua, allora io sto con Allegri. Questa non è proprio l’evoluzione del calcio. Allegri contento senza Ronaldo? Ho visto Max, gli ho parlato, già sapeva che Cristiano volesse andare via. Lui ha un contratto di quattro anni, giusto pensare anche al futuro, non solo a lui.

OMNISPORT | 30-08-2021 14:35