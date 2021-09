Galliani all'Olympiacos: è il nipote di Adriano

Galliani è un nuovo giocatore dell‘Olympiacos. Non Adriano, braccio destro di Silvio Berlusconi e amministratore delegato del Monza, ma suo nipote Adrian. Il club greco ha annunciato l’arrivo del 20enne, nato a New York ma con passaporto italiano.

Dopo aver tirato i primi calci al pallone nel Reading Youth Academy all’età di 13 anni, Adrian Galliani ha iniziato a girare il mondo giocando nelle giovanili di Milan, nel club newyorkese dell’IMG Soccer, nel Watford U18 e nel Nottingham Forest U23.

Dopo aver interpretato nel corso della trafila nelle giovanili il ruolo di centrocampista, negli ultimi tempi Adrian Galliani è stato schierato come terzino, ma può essere utilizzato anche come difensore centrale.

Il 30 giugno, il contratto che legava Galliani al Nottingham è scaduto e gli scout dell’Olympiacos ne hanno subito approfittato, accaparrandosi il classe 2001. Adrian Galliani sarà aggregato alla squadra B, che nella prossima stagione giocherà il campionato di seconda divisione.

Ad allenarlo ci sarà l’ex trequartista argentino Ariel Ibagaza, che vestito le maglie di Mallora, Atletico Madrid e Villarreal, prima di terminare la carriera in Grecia con Olympiacos e Panionios.

Per Adrian Galliani inizia ufficialmente l’avventura in Grecia con la maglia dell’Olympiacos. Una sfida da vincere per costruirsi una carriera da protagonista e non sentire il peso un cognome importante.

OMNISPORT | 08-09-2021 23:42