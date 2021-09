Galliani: "I presidente italiani saranno sempre meno"

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani a il Secolo XIX ha commentato così la cessione del Genoa a un fondo americano: “Vedremo sempre meno presidenti italiani in serie A, ora sono tutti stranieri, è così anche in Inghilterra e in Spagna. Prima gli investitori erano in Europa, ora in Asia ma soprattutto in America”.

“Il Genoa è il settimo club di A venduto a stranieri e anche in B il numero aumenta. Non conosco questo gruppo, ma se hanno fatto un investimento così importante da prendere il Genoa sicuramente saranno ambiziosi. Gli auguro le migliori fortune e mi auguro di vedere presto un Genoa-Monza, ovviamente in serie A”.

OMNISPORT | 23-09-2021 19:00