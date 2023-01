Gallinari: “Boston speciale, non mi sbilancio ma torno presto”

17-01-2023 19:04

La doccia fredda di inizio anno che è piovuta addosso a Danilo Gallinari sta, a poco a poco, diventando tiepida, e questo perché a poco a poco, l’infortunio al ginocchio sta passando.

L’ala dei Boston Celtis, dopo il maldestro movimento patito con la casacca dell’Italia nella gara di qualificazione ai mondiali contro la Georgia che gli era costato la rottura del crociato anteriore, è ormai alle prese con il percorso riabilitativo e punta ad un rientro prima di fine stagione.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha affermato: “È difficile ma può far parte della pallacanestro e della carriera di un giocatore, purtroppo a me era già capitato e adesso è ricapitato ancora, la parte più divertente però sta arrivando, ho iniziato a correre, a fare un po’ di cose sul campo”.

“Sta andando tutto molto bene – prosegue Gallinari – stiamo lavorando sodo tutti i giorni, sono molto contento, la luce in fondo al tunnel c’è ma in realtà c’è sempre stata, non so ancora quando ritornerò in campo, ma è certo che ritornerò”.

La speranza del Gallo è quella di rientrare nelle ultime battute della regular season o nei playoff: “Mi piacerebbe molto, è un gruppo speciale che merita qualcosa di speciale e farne parte contribuendo sul campo è tutta un’altra cosa piuttosto che farlo da fuori”.