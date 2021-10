Gandini: "Olimpia-Virtus? Nel basket vince chi investe"

L’imminente aumento della capienza dei palazzetti al 60% dovrebbe dare respiro alle società e permette al presidente della Lega Umberto Gandini di parlare finalmente di basket giocato, dopo un’estate di rabbia e sofferenza in attesa delle decisioni del Cts e delle decisioni del Governo.

Intervenuto a ‘Sport Club’, su ‘È tv’, Gandini ha commentato le prime giornate del campionato, già all’insegna del testa a testa tra Olimpia Milano e Virtus Bologna: “Olimpia e Virtus sono le società che hanno investito di più, avendone la possibilità. Milano punta ancora alla Final Four di Eurolega, mentre Bologna vuole arrivare fino in fondo in Eurocup proprio per approdare in Eurolega. Hanno fatto investimenti nell’ottica della doppia competizione”.

Gandini ritiene però che altre formazioni possano riuscire a contrastare le due super-potenze: “Ho imparato che nel basket c’è un rapporto diretto tra quanto si spende e il tipo di squadra che si riesce ad assemblare, comunuqe ci sono altre squadre che hanno investito per fare un salto di qualità. Oggi si pensa che ci sarà un dualismo, ma la stagione regolare è lunga e i playoff sono in grado di rimescolare i valori”.

OMNISPORT | 14-10-2021 12:06