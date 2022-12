Ganna fissa il calendario: "Testa a Giro e Roubaix"

08-12-2022 15:33

Filippo Ganna ha fissato gli obiettivi del 2023 in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Dopo un 2022 esaltante su pista, un po’ meno su strada, il ciclista azzurro sta lavorando per i suoi prossimi traguardi: in primis ci saranno la Parigi Roubaix e il Giro d’Italia.

“Farò allenamenti diversi. Studiando come sono andate le gare bisogna intervenire dove c’erano le lacune per trovare il colpo di pedale giusto. Mi capitava, nei finali di corsa, di non essere brillante come all’inizio”, ha detto alla rosea.

Il primo appuntamento dell’anno sarà alla Vuelta a San Juan, dove affronterà subito un rivale temibile su strada come Remco Evenepoel: da qui parte la lunga sfida che lo porterà fino ai Mondiali di Glasgow ad agosto, dove cercherà di tornare campione del mondo a cronometro.

A febbraio le classiche Milano-Sanremo e Parigi-Roubaix, quindi il Giro d’Italia da protagonista.