Gaols, il nuovo antagonista di FIFA rivoluzionerà il mondo gaming?

Una nuova produzione videoludica di calcio emerge con forza nella scena del gaming e si chiama Goals. Il gioco era già stato presentato in passato, ma questa settimana ha ricevuto un nuovo finanziamento che lo avvicina ancora di più alla realizzazione. In occasione di ciò, sono stati rivelati nuovi particolari relativi al gameplay e la partecipazione ai finanziamenti addirittura di Gerard Piqué.

23-04-2023 09:31

Il nuovo finanziamento

Goals, lo studio responsabile del gioco omonimo, ha ricevuto un finanziamento di $20 milioni, guidato da Seven Seven Six di Alexis Ohanian, insieme a Northzone, Moonfire e Cassius. Il team di sviluppo, fondato da Andreas Thorstensson, ex campione del mondo di Counter-Strike e fondatore di SK Gaming, può ora contare su un totale di $39 milioni, che “contribuiranno a velocizzare la produzione di Goals, il primo gioco dello studio che ha l’ambizione di rivoluzionare il genere calcistico“. Attualmente, il team è composto da 50 membri, tra cui veterani di serie come Battlefield, FIFA, Madden e società come EA, Activision e Ubisoft. Il numero salirà a 75 persone nei prossimi anni.

L’investimento di Gerard Piqué

Inoltre, tra i precedenti finanziatori figura anche l’ex difensore del Barcellona e fondatore e CEO di Kosmos, Gerard Piqué. Il calciatore ha creduto nell’idea alla base di Goals, che mira a concentrarsi “su un gameplay divertente, veloce e fluido rispetto all’iper-realismo“. Il gioco offrirà partite 11 contro 11 per due giocatori (versus o co-op) e casual play, ma anche una modalità 5 contro 5 chiamata Goals: Go, “dove tutti i giocatori saranno controllati dall’utente, aumentando l’aspetto sociale e competitivo dei giochi di calcio, con l’obiettivo di rendere il gioco pronto per l’esport già al lancio”.

Goals sarà free-to-play, con cross-play tra PC e console, “e ottimizzazioni che assicureranno che il gioco funzioni su console più datate e hardware PC più accessibile”. Il progetto è attualmente in pre-alpha e richiederà ancora qualche anno per essere completato, sebbene non siano state fornite date di lancio precise.