Garcia racconta l'amico Regragui: "È pronto per il grande calcio"

13-12-2022 10:06

Bocca cucita sul possibile approdo di Cristiano Ronaldo nella propria squadra, ma un endorsement convinto e sincero nei confronti di Walid Regragui, rivelazione di Qatar 2022 con il Marocco.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Rudi Garcia, tecnico dell’Al-Nassr ed ex allenatore di Regragui ad inizio carriera e poi al Digione nel 2006, ha svelato alcuni retroscena sulla carriera dell’allenatore dei Leoni dell’Atlante, prima formazione africana ad entrare tra le prime quattro del Mondiale.

“Conobbi Regragui quando ero allenatore a Corbeil-Essones, in quinta divisione, e stavo cominciando quella che sarebbe diventata la mia professione – il racconto di Garcia – Un giorno mi capita di andare a vedere la partita della nostra terza squadra e vedo un calciatore di fascia destra che gioca bene e si muove in maniera elegante. Era Walid. Da quel momento si può dire che non ci siamo più lasciati. Siamo amici e ci sentiamo spesso”.

Secondo l’ex allenatore della Roma Regragui, che in Qatar ha stupito per aver saputo dare alla propria squadra un’organizzazione tattica europea, è pronto per il salto nel calcio del Vecchio Continente, ma solo dopo aver provato a regalare al Marocco quella Coppa d’Africa che manca dal 1976: “Quando ero alla Roma – ha aggiunto il tecnico francese – Walid mi venne a trovare e stette alcuni giorni a Trigoria per vedere i miei allenamenti. È pronto per venire in Europa? Me lo chiedono tutti, secondo me vuole vincere prima la prossima Coppa d’Africa, ma dopo arriverà il suo momento nel grande calcio”.