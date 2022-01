Gasperini: "Abbiamo impedito all'Inter di fare il suo gioco"

16-01-2022 23:08

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro l’Inter: “Abbiamo fatto un ottima gara, alla pari contro una grande squadra come l’Inter. Loro ci aspettavano bassi giocando molto col portiere, ma globalmente abbiamo fatto bene. Nel finale hanno messo due attaccanti freschi, a dimostrazione che pochi attaccanti giocano 90 minuti. Muriel ha fatto una grande partita come i suoi compagni e forse meritavamo qualcosa in più”.

“La storia dice che nelle partite tra me e Inzaghi ci sono tanti gol. Stranamente è uscito uno 0-0, ma le due squadre hanno cercato di vincere fino alla fine. Siamo stati aggressivi, impedendo loro di giocare spesso. Per noi è un grande risultato, perché l’Inter di solito domina. Poi ci sono gli episodi, talvolta a favore altre a sfavore. Le due squadre volevano vincere e questo ha reso la gara bella”.

OMNISPORT