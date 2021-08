Gasperini: "Ci è andata bene"

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato dopo la vittoria in extremis contro il Torino: “Sono tre punti molto buoni, però non credo meritassimo di vincere la partita. Ci è andata bene, magari ci ricorderemo di questo match in altre partite in cui non ci girerà altrettanto bene. È stata una partita difficile: vincerla così nel finale ci dà grande soddisfazione, però è evidente che abbiamo bisogno di recuperare un po’ di giocatori e fare delle prestazioni migliori”.

“Il Torino aveva una condizione superiore alla nostra e una maggiore reattività. Noi siamo stati molto sottotono rispetto a loro: sulle seconde palle ci hanno messo in difficoltà e spesso da lì diventavano pericolosi. Una giocata un po’ troppo semplice per metterci così tante volte in difficoltà. Dovremo lavorarci sopra”.

OMNISPORT | 21-08-2021 23:39