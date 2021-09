Gasperini gioia a metà: “Vinto una partita difficile. Per Gosens è uno stiramento”

Era un incontro importante per il futuro in Champions League e l’Atalanta non l’ha fallito portando a casa una preziosissima vittoria per 1-0 al Gewiss Stadium ontro lo Young Boys.

“Non avevamo vinto ancora a Bergamo, è stata una bellissima serata con entusiasmo e pubblico. Abbiamo vinto una partita difficile, dove la squadra è stata brava, giocando con accanimento, lucidità e attenzione, vincendo meritatamente” ha commentato a Sky un soddisfatto Gasperini.

“Il pareggio di Villarreal e la vittoria di stasera era ciò che auspicavamo. La qualificazione inizia adesso con le due partite con il Manchester. Bisogna cercare punti ovunque, le partite sono molto equilibrate” ha spiegato il tecnico nerazzurro prima di sottolineare il valore dei rivali di serata.

“Sono pericolosi in ripartenza e sono abituati a giocare sul sintetico, a ritmi molto veloci. Siamo stati bravi, su quello abbiamo basato la nostra partita: non concedere spazi e ripartenze. Avevamo fiducia, abbiamo avuto occasioni e con l’andare della partita ci hanno dato più spazio. Avevamo la fiducia di vincerla anche nel finale”.

Gasperini poi si è soffermato brevemente sui singoli, commentando l’infortunio di Gosens e la prestazione al rientro di Muriel.

“Ha fatto vedere stasera alcune giocate in cui è andato vicino al gol. Ora dovrà avere la condizione migliore possibile. Per Gosens è uno stiramento, speriamo di recuperarlo durante la sosta”.

