Gasperini in silenzio, Atalanta furente: "Szczesny da espellere, e c'era un rigore"

13-02-2022 23:48

Gian Piero Gasperini non ha parlato dopo il pareggio della sua Atalanta contro la Juve: troppa la rabbia per alcune decisioni arbitrali. Al suo posto è intervenuto il direttore generale della Dea Umberto Marino, con parole pesanti: “Il fallo di Szczesny in uscita è da espulsione e De Ligt respinge la palla con un tocco di mano ed è rigore. Questa è la nostra visione, chiara”, ha detto a Dazn.

Sul match: “E’ stata un’ottima partita per l’Atalanta. Ho rivisto lo spirito giusto. La squadra mi è piaciuta tanto. Ha dimostrato di poter lottare alla pari con una grande Juve che arrivava da tanti risultati utili consecutivi ed era in ottima condizione”.

OMNISPORT