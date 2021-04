Gasperini: "Mercato? Non so nulla"

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato dell’attuale momento dei nerazzurri alla vigilia del match contro la Fiorentina: “Penso che sia ancora abbastanza lunga, saranno importanti tutte le gare ma non decisive, è ancora presto, bisogna giocare gara per gara pensando alla singola partita, c’è ancora tempo per tutte per raggiungere gli obiettivi”.

“Trovo che sia un campionato bellissimo ed appassionante, è avvincente e molto bello per noi essere dentro, ci dà grande stimolo”.

Sulle voci di mercato: “Mi rendo conto che nel nostro ambiente tra di noi non se ne parla mai, abbiamo la testa alla partita per la fine del campionato, il resto sono tutte chiacchiere esterne a volte veramente inventate, fa parte purtroppo della comunicazione che c’è adesso che non è così vera o magari riguardano altre persone”.

OMNISPORT | 10-04-2021 14:39