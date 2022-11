Gasperini: “Non meritavamo di perdere ma abbiamo nuove certezze”

05-11-2022 21:24

È un Gian Piero Gasperini soddisfatto quello che si presenta ai microfoni dopo il big match con la capolista della serie A, quel Napoli di Luciano Spalletti inarrestabile.

“Abbiamo fatto una buona gara e sono contento della prova dei ragazzi, non meritavamo di perdere ma usciamo comunque dal campo con nuove certezze, siamo in crescita”.

Sull’arbitro: “Credo che nel finale abbia perso un po’ la barra della partita (angolo negato all’Atalanta e mancato allungamento del recupero nonostante le sostituzioni del Napoli ndr), ma in generale non ci sono stati episodi particolari, è stata una gara bella e corretta da parte di entrambe le formazioni, poi non ho capito cosa sia successo nel recupero”.