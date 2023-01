Gasperini: "Si è visto che ci abbiamo creduto"

04-01-2023 17:57

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato con soddisfazione il pareggio agguantato con lo Spezia nel finale di partita: “Lo spirito di chi ci credeva si è visto. Se valuto i gol del primo tempo e valuto la partita, sono soddisfatto di come abbiamo condotto la gara, anche se ci sono stati errori pesanti”.

“Il gol che arriva sempre all’inizio è penalizzante, poi abbiamo avuto opportunità per raddrizzare la gara e invece siamo usciti sul 2-0 Spezia, punteggio che non rispecchiava la partita. Alcune cose ci stanno impedendo di svoltare le partite, ma nel finale ci ha pensato Pasalic per fortuna”.