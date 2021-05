Gasperini spavaldo: "Vogliamo il secondo posto"

Reduce dall’amaro pareggio contro il Sassuolo che ha fatto perdere il secondo posto solitario, l’Atalanta va sul campo del già retrocesso Parma per proseguire la corsa ad un posto nella prossima Champions League.

Gian Piero Gasperini invita a non sottovalutare l’impegno: “Dobbiamo avere il massimo rispetto del Parma perché già in passato squadre retrocesse hanno creato problemi a chi aveva obiettivi. Le nostre motivazioni sono altissime, mentre il Parma giocherà a mente sgombra. Peraltro da loro ci sono giocatori ai quali siamo affezionati come Conti, Grassi, Kurtic e Cornelius: siamo dispiaciuti per questa loro stagione”.

Il tecnico torinese non nasconde le ambizioni della squadra: “Da adesso partono due settimane decisive con tanti impegni per tante squadre, Noi non ci nascondiamo, ho detto e ripeto che l’Atalanta è da secondo posto, a maggior ragione dopo la partita contr il Sassuolo. La concorrenza c’è, ma guardare davanti è il modo migliore per non avere timore di quelli dietro”.

OMNISPORT | 08-05-2021 16:34