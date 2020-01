Gattuso durissimo: "Siamo inguardabili e senz'anima"

Gennaro Gattuso striglia il Napoli dopo il brutto ko interno con la Fiorentina (il terzo consecutivo in campionato dopo quelli con Inter e Lazio). E nel dopopartita del San Paolo parla chiaro.

“Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi e alla città, la nostra prestazione è stata imbarazzante – la sua durissima analisi -. Spiegare l’involuzione che stiamo vivendo è complicato. Abbiamo perso le ultime tre partite, ma in quelle precedenti avevamo fatto meglio. Oggi invece siamo stati inguardabili”.

“Non possiamo cercare alibi – prosegue il tecnico dei partenopei nella sua disamina di fine partita -. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, e il primo colpevole sono io. Sembriamo un gruppo di persone che non hanno mai giocato insieme. Abbiamo toccato il fondo e certamente non possiamo continuare così”.

La squadra andrà ora in ritiro: “In settimana ci alleniamo bene, poi in campo nemmeno ci proviamo. Siamo una squadra malata e senz’anima, andremo in ritiro su decisione dei ragazzi. Non possiamo sottovalutare nulla, abbiamo bisogno di passare del tempo insieme, guardandoci in faccia, sfogandoci e trovando soluzioni ai nostri problemi. Perché quello che stiamo facendo non basta”.

SPORTAL.IT | 18-01-2020 23:57