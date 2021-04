Gattuso l'ha rifatto, ma ora i napoletani non sono tutti con lui

Rino Gattuso richiede sempre massima concentrazione e impegno ai giocatori del Napoli e se non la ottiene non si fa scrupoli a ricorrere alle maniere forti. Lo ha dimostrato anche ieri, quando ha allontanato dall’allenamento degli azzurri Eljif Elmas, reo di non impegnarsi al massimo, almeno secondo il giudizio del tecnico.

L’esclusione di Elmas

A riferire la notizia è stato il Corriere dello Sport, che ricorda anche come Elmas non sia il primo a subire questo provvedimento: l’anno scorso toccò ad Allan essere allontanato, in questa stagione sono stati poi Ghoulam e Mario Rui (due volte). In quelle occasioni i tifosi del Napoli si schierarono con Gattuso, stavolta invece i tifosi partenopei si sono spaccati.

Tifosi azzurri spaccati

“Fossi in Elmas… me ne sarei andato molto prima”, scrive su Facebook Daniele, condannando la scelta di Gattuso. “Ha capito che farà giocare quel morto di Bakayoko e non lui al posto di Demme. Me ne sarei andato io direttamente”, aggiunge Raffaele ricordando l’assenza del tedesco nel prossimo match con la Lazio.

Anche Maurizio ricorda che il Napoli in questo momento avrebbe bisogno di tutti i suoi centrocampisti: “Non c’è Demme e siamo scarsi a centrocampo. Questa è la partita decisiva”. “Il solito sceriffone. Forte coi deboli e debole coi forti. Menomale che se ne va”, chiosa Giovanni.

Ma altri tifosi azzurri stanno con il tecnico. “Manca la voglia di spaccare tutto quando si entra in campo e se non ci si allena bene è giustissimo che venga cacciato”, commenta Ciro. “Ha fatto bene. Chi non si impegna è pregato di uscire”, aggiunge Massimo. Maurizio, infine, chiede provvedimenti al club: “Elmas non è da Napoli, va venduto”.

SPORTEVAI | 21-04-2021 10:52