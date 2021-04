Demme squalificato, il consiglio dei napoletani a Gattuso

Anche contro l’Inter Diego Demme è stato uno dei migliori in campo per il Napoli. Da quando il centrocampista tedesco è tornato titolare in pianta stabile, gli azzurri hanno ripreso quota in campionato e proprio per questo motivo la sua assenza nel prossimo match con la Lazio preoccupa gran parte della tifoseria azzurra.

Demme squalificato

L’ammonizione rimediata ieri contro l’Inter, infatti, è costata la squalifica a Demme, che dovrà saltare la gara con i biancocelesti. In teoria, il suo sostituto naturale sarebbe Tiemouè Bakayoko, il cui rendimento in maglia azzurra è andato via via a peggiorare dall’inizio della stagione.

L’idea di vedere il francese titolare contro la Lazio, dunque, non piace ai tifosi del Napoli. “Bakayoko è un pacco totale, spero che Gattuso non pensi di farlo giocare con la Lazio”, scrive su Facebook Carmine. “Speriamo che non causi qualche rigore”, aggiunge Luigi.

Per Aiden, invece, il francese è l’unica alternativa: “Partita decisiva, giocarla con Bakayoko non è il massimo. Certo sempre meglio che far scendere in campo Lobotka…”.

No a Bakayoko titolare

Ma altri tifosi azzurri preferirebbero lo slovacco a Bakayoko, come Eduardo: “Ma Lobotka ormai non fa più parte del Napoli? Tutti ne parlano bene… si è insistito tanto su Bakayoko, perché invece non cercare di recuperare questo giocatore? Mah!”.

Alessandro ha un’altra soluzione: “Meglio Lobotka di Bakayoko o addirittura centrocampo con Elmas o Zielinski accanto a Fabian”. E Giuseppe concorda: “Meglio Mertens sulla trequarti con Zielinski arretrato a questo punto”.

SPORTEVAI | 19-04-2021 12:36