Napoli, la delusione dei tifosi: “Non serve a nulla”

Un pareggio che sa di poco. I tifosi del Napoli aspettavano con grande trepidazione la gara con l’Inter. In palio c’erano i punti per provare a dare l’assalto alla Champions League ma anche la possibilità di battere la capolista. Alla fine ne è venuto fuori un pareggio che non serve a molto né all’una né all’altra cosa.

Soddisfazione a metà

Tra i tifosi partenopei c’è la sensazione di una prova incompiuta soprattutto dopo che la squadra di Gattuso era passato in vantaggio nel primo tempo: “Si poteva vincere – commenta un fan – ma avere tutti all’arrembaggio di contro ci esponeva a contropiede micidiali. Peccato non aver trovato i tre punti”. Anche altri tifosi la commentano allo stesso modo: “Partita giocata sul filo dei nervi. Pareggio tutto sommato giusto anche se il Napoli aveva più voglia di giocare. Purtroppo però il pareggio serve a poco e la Champions diventa sempre più un’impresa”.

E molti tifosi avrebbero voluto un Napoli più coraggioso soprattutto nell’ultima fase del match. “Io se fossi stato al posto di Gattuso avrei osato. Un’Inter non irresistibile, dobbiamo cercare di andare in Champions e che fai? Le sostituzioni difensivi e rischi pure di perderla”. Anche Azzurra avrebbe voluto qualcosa di più: “Un buon punto ma mi aspettavo qualcosa si meglio. E non mi accontento del “abbiamo fermato la capolista”. Vincere contava più per noi che per loro, e ora la lotta si fa sempre più dura”.

Il riscatto

Tra i giocatori più criticati della stagione del Napoli c’è senza dubbio il greco Kostas Manolas che però contro la capolista Inter mette in campo una prestazione di grande livello come segnala Matteo: “Stasera dovete delle scuse a Manolas. Regge le botte di Lautaro e Sanchez. Ribatte ogni palla che entra nella sua zona di competenza e sul gol non ha colpe. E’ tornato”.

La maglia della discordia

Il Napoli scende in campo con una nuova maglietta realizzata dallo stilista Marcelo Burlon e che nel corso dell’ultima settimana ha diviso molto i fan partenopei. Vincenzo fa notare: “Quindi stasera giochiamo con la quaglia morta sulle spalle. Speriamo almeno che porti bene”.

SPORTEVAI | 18-04-2021 22:53