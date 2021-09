Genoa battuto a sorpresa in amichevole: l'Alessandria vince 3-2

Prima le due sconfitte su due in campionato. Quindi un’altra giornata no, questa volta in amichevole contro l’Alessandria, formazione di Serie B. E la sensazione è che rialzare le sorti della stagione del Genoa, parzialmente rinvigorita dagli acquisti in serie delle ultime ore di mercato, sarà un’impresa piuttosto faticosa.

La gara del Moccagatta, organizzata per tenere attive gambe e mente dei calciatori durante la sosta per gli impegni delle nazionali, si è risolta in un flop per gli uomini di Ballardini: 3-2 per l’Alessandria il risultato finale, con i Grigi di Moreno Longo, neopromossi in Serie B, che a un certo punto si erano portati addirittura in triplo vantaggio.

Segna Corazza, poi Palombi, poi di nuovo Palombi. Tutto in meno di 20 minuti. Al 19′ del primo tempo, l’Alessandria è incredibilmente avanti per 3-0. Poi il Genoa ha un sussulto d’orgoglio e accorcia le distanze su calcio di rigore con Criscito (fallo di Mustacchio sul nuovo arrivato Caicedo, all’esordio con la maglia del Grifone).

Il secondo tempo propone gli inevitabili cambi a pioggia da ambo le parti, Kallon colpisce un palo e nel finale il Genoa trova la seconda rete con Destro, rimasto in rosa dopo essere stato a un passo dallo Spezia. Ma il punteggio, nonostante i residui tentativi dei liguri di trovare addirittura il 3-3, non cambia più.

Proprio nelle ore in cui il club si appresta a cambiare proprietà, il Genoa prepara dunque la prossima sfida di campionato contro il Cagliari, in programma domenica 12 settembre. Obiettivo: dimenticare l’Inter, il Napoli e pure l’Alessandria. E festeggiare per la prima volta.

