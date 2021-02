Genoa, Mattia Destro è pronto ad affrontare il Torino

L’attaccante del Genoa, Mattia Destro, autore fin qui da una stagione da incorniciare, è stato intervistate dalle pagine di “Tuttosport”. Recentemente, Destro ha vinto il premio dell’Associazione Italiana Calciatori come miglior giocatore del mese di gennaio.

Ecco le sue dichiarazioni prima della sfida contro il Torino di Davide Nicola. Il Genoa ha vinto soltanto una delle ultime 37 trasferte di Serie A contro il Torino (12N, 24P): 3-2 nel maggio 2009, con doppietta di Diego Milito, sotto Gian Piero Gasperini:

“Ci sarà un Torino agguerrito, compatto. Conosciamo l’allenatore, è una squadra che non molla mai e che cercherà fino all’ultimo di ottenere il risultato. Hanno dei grandi giocatori e sono molto pericolosi e per questo dovremo essere bravi noi, come accade in ogni sfida, attenti e belli compatti. Inoltre dovremo anche saper soffrire in alcuni momenti”.

Se il Genoa si è rimesso in carreggiata è merito soprattutto di Davide Ballardini, tecnico subentrato da poco tempo ma che ha già avuto un impatto enorme sul mondo rossoblù. Il Genoa ha infatti vinto le ultime tre partite di Serie A e potrebbe per la prima volta arrivare a quattro successi di fila nella competizione dal settembre 2009 (cinque sotto Gian Piero Gasperini):

“Il mister ci ha portato molto entusiasmo. Una compattezza, una fiducia e una voglia di ottenere il risultato ogni domenica. Penso che questa sia la cosa principale per poi poter raggiungere il nostro obiettivo finale che è la salvezza”.

Le ultime dichiarazioni sono in vista del derby di Genova, in programma il 3 marzo:

“Un gol nel derby? Sarebbe bello. Ragionando gara dopo gara siamo totalmente concentrati e ragioniamo così perché sono troppo importanti queste partite per noi quindi ci poniamo obiettivi settimanali. Adesso è fondamentale la gara di sabato e ce la metteremo tutta per ottenere un buon risultato”.

OMNISPORT | 12-02-2021 11:37