22-08-2022

La fine del mercato si avvicina e il Genoa pensa a puntellare ulteriormente una rosa già competitiva. Blessin è a caccia di un nuovo difensore centrale e il club rossoblù potrebbe guardare addirittura in casa del Barcellona per individuare il profilo giusto, che deve essere giovane e di prospettiva.

Direttamente dalla cantera blaugrana potrebbero arrivare Mika Marmol e Chadi Riad, prospetti interessanti attualmente in rosa nella squadra B del Barcellona. Il primo, classe 2001, è un centrale mancino che all’occorrenza potrebbe fare anche il terzino ed è già nel giro delle nazionali under spagnole; il secondo invece è un classe 2003 che, seppur sia nato in Spagna, è un nazionale marocchino. Entrambi potrebbero arrivare in prestito, a caccia di minuti preziosi in un campionato diverso e maggiormente complicato per i difensori europei: la dirigenza del Genoa ci pensa.

