Georgina Rodriguez rompe il silenzio sul suo ricovero in ospedale per polmonite, le condizioni della moglie di Cristiano Ronaldo

In una storia su Instagram,la modella e influencer argentina ha rivelato la ragione della sua assenza dai social. Quattro giorni di recupero e una convalescenza ancora lunga per lei

A scardinare quel muro di silenzio che, solitamente, avvolge la sua vita privata e quella di Cristiano Ronaldo è stata la stessa Georgina Rodriguez, con una storia su Instagram estremamente toccante. Non solo per via del contenuto stesso di quanto le sia stato doagnosticato, le difficoltà e le implicazioni cliniche ma per l’immediatezza dell’immagine pubblicata, che la ritrae con la flebo al braccio sinistro ancora ben visibile.

Georgina, reduce da una recente vacanza con il compagno tra Monte Carlo e la Costa Azurra, non si è palesata con estrema frequenza su Instagram senza destare, però, particolare preoccupazione nei suoi followers i quali hanno appreso del suo stato di salute dalla diretta interessata che, dopo quattro giorni di ricovero, sta migliorando tanto da consentire ai medici che l’hanno seguita di rientrare a casa.

Georgina Rodriguez ricoverata in ospedale

“Finalmente sono tornata a casa”, ha scritto a corredo di uno scatto abbastanza eloquente la moglie di CR7 dal Saudi German Hospital, come si evince dal biglietto che si scorge dalla fotografia pubblicata dal proprio account ufficiale. Per renderre pubblica la sua personale traversia di salute, Georgina ha scelto l’inglese.

Un modo informale ma efficace per rendere nota la vicenda che pare stia evolvendo positivamente. Stando alle parole scritte sul suo profilo social, Rodriguez sta meglio ora, anche se sta attraversando la normale fase di convalescenza.

La polmonite che l’ha costretta alle cure

Dopo quattro giorni trascorsi in ospedale, la modella argentina è ora tornata a casa tra le braccia del suo fidanzato, il calciatore Cristiano Ronaldo:

“Devo dire un grande grazie a tutti i membri dello staff, ai dottori, agli infermieri e a tutti i lavoratori dell’ospedale. Si sono presi cura di me in un modo incredibile e ne sono molto grata. Grazie di tutto per questi giorni di ricovero”,

ha scritto la modella ringraziando in particolare tutto lo staff medico e paramedico oltre alle figure di riferimento che nel quotidiano hanno supportato i suoi miglioramenti. Una fase delicatissima, stavolta legata alle sue condizioni, che l’ha interessata dopo vicende altrttanto delicate sia personali, sia pubbliche.

Dopo la tragica perdita de loro piccolo Angel, il gemello di Bella Esmeralda perso alla nascita, Cristiano e Georgina si sono trasferiti in Arabia e sono stati spesso al centro di rumors sul loro legame. La loro discrezione e la protezione della loro famiglia e dei loro bambini è sempre stata la costante del loro rapporto con i media, tant’è che non vi alcuna tracia di note o altro sulle presunte – ripetiamo – crisi affrontate.

Il ritorno a casa

Nel recupero casalingo che sta affrontando la modella argentina e influencer le sono accanto suo marito Cristiano, i suoi sei bambini che le hanno riservato un’accoglienza toccante. tant’è che la stessa Georgina ha condiviso nella stessa story la foto del mazzo di fiori che il primogenito di Ronaldo le ha fatto trovare al suo ritorno.

Adesso dovrà frenare e annullare gli impegni professionali programmati e dedicarsi esclusivamente al recupero completo, secondo le indicazioni mediche che le sono state impartite a seguito della degenza ospedaliera riservatissima. Nulla, prima di questo post, era trapelato in merito alla sua salute.