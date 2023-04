Georgina Rodriguez rompe il silenzio sulla crisi con Cristiano Ronaldo: per lei è insopportabile

Le insinuazioni, i gossip e anche una immagine di sé vuota e superficiale hanno indotto Georgina a replicare

27-04-2023 15:37

Che cosa provino, che cosa sentano è una questione strettamente privata anche se si tratta di Georgina Rodriguez, anche se Cristiano Ronaldo è il protagonista indiscusso e assoluto di un universo in cui denaro, calcio e business si intrecciano senza discontinuità in modo esemplificativo.

Sono i nostri tempi, è il presente che attraversiamo come osservatori dell’attualità in cui si incastonano le esigenze, mediatiche, di Georgina – compagna e influencer, con una individualità ben definita – e di contro la linea di Cristiano, il più grande campione lusitano in attività.

La crisi tra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo

Della loro presunta crisi si apprende dai media portoghesi che, con ineluttabile costanza, spendono titoli, parole, approfondimenti per descrivere liti, l’ultima delle quali avvenuta ad un imbarco.

Una coppia che hanno affrontato le insinuazioni, le dicerie, ma soprattutto cause legali e la morte di un figlio, il piccolo Angel, deceduto alla nascita. E che rimane, appunto, il riferimento per questa famiglia che oggi si ritrova ancora una volta al centro dei rumors.

Una suggestione, secondo alcuni, una finzione per altri: quella vissuta da Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo potrebbe leggersi così come una premiata ditta, l’unione di due brand che – insieme – sanno funzionare ancora meglio, se possibile. E che non sempre genera affezione nel pubblico, al si là della fondatezza o meno di certe notizie sulla distanza che ci sarebbe tra loro.

La lite monumentale

Mercoledì 26 aprile la testimonianza più recente, in ordine di tempo, sulla presunta crisi che si sarebbe insinuata nella coppia, provata a tal punto da essere sull’orlo di una separazione mai paventata in alcuna dichiarazione pubblica, anzi. Un testimone – la cui identità è stata mantenuta riservata – avrebbe contattato il giornalista Abel Planelles per riferire di una lite tra i due poco prima di salire su un aereo privato, scivolando in una discussione “monumentale” che si sarebbe consumata dannati a occhi indiscreti.

Una situazione verosimile, ma che non ha ancora riscontri oggettivi. Georgina Rodriguez, che pure non ha mai dato adito né peso a certe illazioni, stavolta ha però esternato attraverso i social – sua principale attività professionale e in seconda battuta legate alla sua immagine – ricorrendo a una frase dal significato eloquente che avrebbe messo a tacere temporaneamente i pettegolezzi.

Fonte: ANSA

La replica su Instagram di Georgina

Su Instagram, social prediletto per monetizzare, Georgina avrebbe affidato la sintesi della sua volontà di smentire quanto trapelato dai media e che ha trovato alloggio proprio sui social:

“L’invidioso inventa la diceria, il pettegolo la diffonde e l’idiota ci crede”, ha scritto in una storia su Instagram citando il brano Si Yo Muero, di Romeo Santos.

Le presunte illazioni sulla distanza tra Rodriguez e Ronaldo si sono susseguite in questi anni di relazione tra i due, con una certa abbondanza anche adesso che hanno affrontato e condiviso il lutto per la perdita del piccolo Angel e che Cristiano, in un’intervista scioccante, ha rivelato i retroscena che hanno portato alla rottura con il Manchester Utd. L’ultimo colpo, prima di trasferirsi in Arabia Saudita, all’Al Nassr, per chiudere una carriera che ha subito forti contraccolpi anche se come Messi si tratta dell’ultimo baluardo di un calcio bello e spettacolo, non solo segnato dall’importanza della prestazione atletica.

Le accuse infondate

Un duro contraccolpo anche per la famiglia. E forse anche per Georgina che ha subito attacchi ingiusti, francamente spropositati come quella del programma di gossip Noite das Estrelas in onda sulla rete portoghese CMTV, che ha imputato alla Rodriguez una parte dell’infelicità e dell’insoddisfazione di CR7:

“Cristiano non è felice. Georgina passa la giornata chiusa in un centro commerciale a Riyadh e questo è uno dei motivi per cui il calciatore inizia a trovare questa storia poco divertente”.

Più una serie di sgradevoli allusioni ai comportamenti tenuti con le amiche, le conoscenti, i compagni di lavoro. E il rapporto con la suocera, Dolores Aveiro, figura centrale nella vita di Cristiano con la quale i rapporti sarebbero freddi, condizionati da una presunta incompatibilità tra le due donne. Nulla che desti perplessità o debba stupire. Fin dagli inizi, la loro storia è stata sempre al centro del gossip, anche forse quando il loro dolore avrebbe meritato più rispetto.

VIRGILIO SPORT