Geraint Thomas sicuro: "Wout Van Aert è incredibile"

26-07-2022 13:40

Il Tour de France 2022 si è chiuso con il grande lavoro della Jumbo-Visma. Jonas Vingegaard ha vinto la Grande Boucle davanti al campione uscente Tadej Pogacar e Geraint Thomas, portandosi a casa la maglia gialla e anche quella a pois di miglior scalatore. Invece il compagno di squadra Wout Van Aert ha conquistato la maglia verde per la classifica a punti.

Il lavoro del belga è stato fondamentale per il successo di Vingegaard ed è stato elogiato proprio da Thomas: “Wout van Aert è un atleta incredibile. Tutta la squadra ha svolto un lavoro fantastico – così il britannico della Ineos-Grenadiers a Cyclinguptodate.com -, ma lui in particolare è stato spettacolare in ogni singola tappa. È peccato che gareggi per una squadra rivale”.