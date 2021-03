German Burgos nuovo allenatore del Newell's Old Boys

Dopo tantissimi anni trascorsi al fianco di Diego Simeone come suo vice, il ‘Mono’ Burgos si mette in gioco da primo allenatore. La sua prima avventura è rappresentata dal Newelll’s Old Boys, come annunciato dallo stesso club argentino: “Il Newell’s annuncia l’assunzione di Germán Burgos come nuovo allenatore della prima squadra, dopo aver accettato di firmare il rapporto contrattuale fino a dicembre 2021, con opzione di rinnovo per un’altra stagione. Martedì prossimo ‘El Mono’ inizierà il suo ciclo al Newell’s, nell’allenamento pomeridiano e venerdì contro l’Unión de Santa Fe allo stadio Marcelo Bielsa siederà per la prima volta sulla panchina rossonera”.

Circa un anno fa, alla fine della scorsa stagione. Burgos aveva annunciato la decisione di lasciare Simeone e di voler diventare un primo allenatore a tutti gli effetti.

Una figura fondamentale negli ultimi anni quella del ‘Mono’, spalla del ‘Cholo’ che aveva già affiancato in precedenza al Catania e al Racing in Argentina. Simeone comunque, senza il fidato amico, se la sta comunque cavando in modo fantastico quest’anno in Liga.

