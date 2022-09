Germani Brescia, David Moss si sbilancia "Siamo una squadra che può fare bene"

22-09-2022 11:22

Dieci giorni separano la Germnai Brescia dall’esordio in campionato. Un avvio non certo tra i più facili visto che i bresciani saranno impegnati sul parquet del Forum, contro i campioni in carica dell’Olimpia Milano. Una trasferta difficile, ma da cui si capirà sin da subito la tempra e le caratteristiche di una squadra che punta a fare un ottimo campionato.

Dopo l’avvio contro le Scarpette Rosse, Brescia scenderà in campo per un altro derby, il secondo consecutivo, questa volta contro Varese, il 9 ottobre, in casa, al PalaLeonessa.

Oltre alle gare del campionato di Serie A, che la Germani si appresta ad affrontare per il settimo anno consecutivo, la nuova stagione porterà la formazione biancoblu di nuovo in Europa, proiettandola nell’EuroCup dal nuovo formato, quello della regular season da 18 partite.

Proprio il veterano, capitan David Moss, in occasione dell’allenamento aperto al pubblico ha voluto fare il punto della situazione parlando della squadra, quando manca ormai poco più di una settimana all’inizio del campionato.

“Iniziamo una nuova stagione con tanta voglia di fare bene, abbiamo una squadra che ha grandi potenzialità. Sicuramente ci servirà un pò di tempo per poterci amalgamare e capire chi siamo, per conoscere bene i nostri punti di forza e le nostre debolezze. Sono molto contento dei nuovi arrivi perché hanno grande talento e mi è piaciuto molto il loro approccio al lavoro. È bello poter continuare a giocare qui, farlo 5 minuti o 30 per me non fa differenza. In più, sono contento di tornare in una competizione internazionale, per me e soprattutto per gli altri giocatori. Significa alzare l’asticella e confrontarci con tante squadre forti. Una grande opportunità”.