Germania in lutto: è scomparso Horst Eckel

È un lutto piuttosto importante quello che ha colpito oggi la Germania e, più in generale, il mondo del calcio.

A 89 anni infatti ha esalato l’ultimo respiro Horst Eckel, unico superstite ancora in vita tra i protagonisti della Germania Ovest campione del mondo nel 1954 battendo la leggendaria Ungheria di Puskas in quello che è passato alla storia come il “Miracolo di Berna”.

Più giovane in campo in quella partita, Eckel ha giocato complessivamente in carriera 32 partite per la Germania Ovest, mentre col Kaiserslautern ha segnato 64 gol in 213 partite risultando uno degli artefici degli scudetti del 1951 e del 1953.

