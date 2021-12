Gerrard positivo al Covid: salta le prossime due partite dell'Aston Villa

26-12-2021 10:15

Si chiude in anticipo il 2021 di Steven Gerrard. Come confermato dal club attraverso un comunicato ufficiale, l’allenatore dell’Aston Villa è risultato positivo al Covid-19 e non sarà in panchina nella sfida del Boxing Day contro il Chelsea e in quella successiva contro il Leeds.

“L’Aston Villa può confermare che l’allenatore Steven Gerrard non potrà assistere alle nostre prossime due partite di Premier League con Chelsea e Leeds in quanto sarà in isolamento dopo essere risultato positivo al Covid-19”.

Una brutta notizia per il club di Birmingham, attualmente al nono posto con 22 punti in classifica, in coabitazione con il Leicester. Da quando si è seduto sulla panchina dei ‘Villans’, Steven Gerrard ha collezionato in Premier League 12 punti sui 18 disponibili grazie a quattro vittorie e due sconfitte.

