Gervinho e Karamoh non scaldano il cuore di Liverani

Nel giorno della presentazione quale nuovo allenatore del Parma Fabio Liverani ha parlato anche di mercato.

“Gervinho e Karamoh sono due calciatori con una storia diversa – ha detto -. Gervinho, per ciò che ha fatto e dimostrato, è un calciatore esperto, con qualità e determinate caratteristiche. Karamoh è un calciatore da scoprire per noi ma anche per sé stesso, adeguarsi ad un certo tipo di calcio, giocare per sé e per gli altri. Sono due calciatori importanti per il Parma, noi ci lavoriamo e ci contiamo. Poi, se dovessero arrivare delle offerte, in sintonia con società e direttore sportivo le valuteremo e se saranno vantaggiose per tutte le parti credo che non ci sia motivo di trattenere nessuno. Ma deve essere un vantaggio per la società, per il direttore sportivo, per me e anche per il ragazzo”.

