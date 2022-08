Gevi Napoli, Gaines subito rimpiazzato: annunciato Emmitt Williams

30-08-2022 16:47

In attesa di capire quali saranno gli sviluppi legali della vicenda Gaines (protagonista nella giornata di oggi di un clamoroso dietrofront), la Gevi Napoli non ha perso tempo e ha rimpiazzato il prodotto dei Musketeers ingaggiando Emmitt Williams.

Classe 1998, il prodotto dell’Università di Louisiana State arriva in Italia dopo aver disputato le ultime due stagioni in G-League con la maglia degli Agua Caliente Clippers.

“È un ragazzo che ovviamente dovrà fare esperienza perché è alla sua prima volta ad affrontare un certo tipo di mondo e di percorso, ma è molto motivato. Emmitt ha anche le caratteristiche giuste per il nostro team, e non era facile visto quello che è accaduto. Ringrazio molto la società, ed il direttore sportivo Bolognesi per come ci siamo immediatamente attivati rispondendo prontamente alla problematica avvenuta” ha dichiarato coach Buscaglia dopo la firma del nativo di Fort Myers.