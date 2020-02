GF Vip, anche l'ingresso di Sossio Aruta riesce a scatenare odio

Dopo la dolorosa uscita di scena di Andrea Montovoli, con le ombre e le confessioni raccolte del suo difficile passato, ecco entrare nella casa del Grande Fratello Vip un altro concorrente, oltre a Valeria Marini. Trattasi di Sossio Aruta.

L’ingresso di Aruta, da sempre protagonista sui campi di calcio delle serie minori e con un trascorso a Campioni e Uomini e Donne, ha destato non proprio sorpresa ma una sorta di deja vù. Il cavaliere del dating show prodotto da Maria De Filippi, infatti, è stato protagonista di una diatriba continua all’epoca di Temptation Island, con l’attrice. Una querelle che animerà, indubbiamente, anche l’ambiente di Cinecittà, all’era del coronavirus.

Dal calcio giocato a Campioni – Il sogno

Indimenticabile Re Leone, indiscutibile certezza per gli appassionati di un calcio periferico ma non meno seguito, il calciatore (aspirante record man per della sua età, 49 anni) si è fatto notare, giovanissimo, per la sua continuità e un feeling con il gol da statistiche. La sua popolarità è però, al di là della militanza in squadre come Savoia, legata al primo reality calcistico e calciofilo della televisione italiana, Campioni – Il Sogno.

Una splendida esperienza che gli ha aperto il sogno di un futuro televisivo. Dopo alterne fortune, Sossio Aruta ha infatti conquistato il ruolo di cavaliere a Uomini e Donne, versione over, vestendo i panni dell’intrattenitore fino all’incontro con Ursula Bennardo, la madre di sua figlia Bianca.

La piccola, nata nell’ottobre scorso, è venuta alla luce a Taranto e ha segnato il consolidamento della relazione tra Aruta e l’estetica pugliese. Per loro, Sossio (originario di Castellammare di Stabia) si è trasferito a Taranto dopo aver vissuto una crisi profonda, durante l’edizione del Tempation Island. Prima dell’ingresso nello show di Alfonso Signorini, rumors riferivano di un suo possibile ingresso nel cast della prossima tormentata edizione dell’Isola.

Il presente tra Maria De Filippi, il GF Vip e l’attività di fruttivendolo

Come egli stesso ha puntualizzato, oltre al calcio e alle serate (che rendono abbastanza, vista la popolarità della coppia), la sua principale fonte di reddito va imputata all’attività di fruttivendolo.

Il popolo dei social contro Aruta e Ursula

La decisione di Sossio di partecipare a questa edizione del GF Vip, che andrà in onda anche ad aprile, ha suscitato alcune critiche proprio da parte dei suoi estimatori sui social. Entrando nella casa di Cinecittà, Sossio non seguirà la crescita della sua Bianca, ad oggi di soli 4 mesi. Una scelta non condivisa dai tastieristi facili (in verità non tantissimi) che hanno esteso la propria indignazione anche alla compagna, rea di aver condiviso questa decisione.

