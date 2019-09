Sossio Aruta e Ursula Bennardo: tensioni a pochi giorni dal parto

Nulla è impossibile, quando a muovere le fila delle trame televisive è Maria De Filippi, artefice del consolidato primato di Uomini e Donne (nelle sue svariate declinazioni) nella fascia oraria di riferimento. Così le è stato anche possibile dare forma e sostanze a nuove famiglie, come quella costituita da Sossio Aruta – autentico record man del calcio nostrano – e Ursula Bennardo, sua compagna.

A ottobre, o poco prima, nascerà la loro bambina ed è all’avvio di questa nuova stagione televisiva – nel corso di una puntata con largo spazio dedicato – che Sossio e Ursula hanno ripercorso i momenti anche più tesi della gravidanza.

Il loro ingresso, nello studio della prima edizione numero 24 del dating show, è fastoso: abito rosso per lei, con pancione ormai prepotente (mancano pochi giorni al parto), smoking per il calciatore.

Dubbi e perplessità espressi da entrambi attraverso i social e lettere a mezzo stampa, in cui entrambi hanno palesato le difficoltà di una coppia che si scopre famiglia e si vede mutare equilibri che, sebbene fragili, rimangono tali.

Ursula, a fatica, ha ammesso la sua gelosia nei confronti del calciatore, che ha ripreso gli allenamenti con un chiaro obiettivo: “Abbiamo dei problemi perché lui è leggero e superficiale. Dovrebbe stare più attento per dare il rispetto al 100 x 100”.

Dalla sua, Aruta ha spiegato le criticità che ha scoperto alla soglia dei 50 anni e all’arrivo, nel pieno della maturità, di una figlia: “Gli ormoni sono a palla nella gravidanza. Io sono ingrassato 4 5 chili, mi sono messi a disposizione per non farla sentire a disagio. Sopportare le sue gelosie è faticoso. Siamo degli essere umani, capita in tutte le famiglie litigare. Non ho nulla da nascondere. E’ rimasta la stessa che ho scelto tempo fa. E’ spigolosa, abbastanza aggressiva. Abbiamo già preparato la culla, la carrozzina, abbiamo comprato un bel po’ di cosa. La gente, per strada, ci stima, ci adora. Abbiamo attestati di stima da tante persone. Manca poco. Mi dispiace che non posso assistere al parto perché ha scelto il parto cesareo. Mi dispiace perché volevo condividere con lei questo momento. L’importante è che stia bene”.

Ursula ha confermato che la bambina si chiamerà Bianca e che dovrà sottoporsi a taglio cesareo per dare alla luce la piccola che è attesissima da mamma e papà (e non solo) per ottobre.

VIRGILIO SPORT | 17-09-2019 15:19