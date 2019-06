Sossio Aruta, i dubbi della compagna incinta: "Mi ami ancora?"

C’è un’ombra nella vita di Sossio Aruta e Ursula Bennardo, sua compagna e madre in attesa di una bambina che nascerà a breve proprio dalla travagliata relazione, nata sotto l’egida di Maria De Filippi.

La ex dama del trono over, con cui il calciatore e protagonista del dating game firmato MDF, sembra abbia maturato dei dubbi in merito al comportamento assunto dal suo compagno, perplessità scaturite con la gravidanza.

Qualche nota dissonante, in Sossio, avrebbero indotto Ursula a soffermarsi su questi atteggiamenti presentatisi proprio dopo aver appreso che presto diventerà nuovamente padre. Così, in una lettera che la Bennardo ha indirizzato al fidanzato attraverso le pagine del settimanale DiPiù TV, la donna ha manifestato tutte le sue paure per il cambiamento notato in Sossio.

“Il nostro rapporto è un po’ cambiato. Ha avuto modo di diventare qualcosa di diverso, di più completo. Di strano, a volte – si legge nella lettera indirizzata all’ex cavaliere di Uomini e Donne – . Qualcosa fatto delle nostre abitudini passate, ma anche di nuove cose. Nel primo mese di gravidanza ho notato un tuo cambiamento nei miei confronti. Mi hai cercata di meno, come se la mia pancia di donna incinta ti creasse timori, come se ti impaurisse il fatto di potermi stringere forte durante i nostri incontri”.

La lettera è un crescendo di domande, a cui Aruta è chiamato a rispondere e a rassicurare la sua compagna, la quale è ormai giunta al sesto mese di gravidanza. “Sossio, dimmi la verità, è cambiato qualcosa tra noi? Mi ami ancora? Ami la bambina che porto in grembo? Ho avuto la sensazione che tu ti stessi allontanando. Raffreddando. Oppure che avessi paura per il futuro, per me e per la salute della nostra bambina”.

Frasi molto intense, cariche di interrogativi nonostante sui profili social di entrambi figurino degli scatti sulle assolate spiagge salentine.

VIRGILIO SPORT | 10-06-2019 11:19