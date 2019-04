Sossio Aruta e Ursula annunciano la gravidanza: ecco l'ecografia

L’annuncio della lieta novella ha commosso anche la regina, Maria De Filippi. La responsabile della storia assai travagliata tra Sossio Aruta, calciatore ed oggi anche tronista, e Ursula Bennardo ha mostrato di sapersi emozionare alla comunicazione della coppia dell’arrivo del loro bambino, una gravidanza inaspettata e giunta dopo una crisi che aveva lasciato nell’incertezza gli ammiratori della coppia.

Nel corso della puntata andata in onda, Sossio e Ursula hanno autorizzato la messa in onda dell’ecografia della Bennardo: un momento molto intimo per questa coppia nata sotto l’egida di Maria e che ha affrontato un anno difficile, segnato anche dalla rottura seguita alla partecipazione a Temptation Island.

Per Sossio si tratta del terzo figlio, mentre Ursula è già mamma di tre bimbi. Il matrimonio, proprio complice questa gravidanza, è stato posticipato – stando a quanto dichiarato da Aruta al settimanale Dipiù – di un anno per permettere anche al piccolo che nascerà ad ottobre di prendere parte alla cerimonia nuziale.

VIRGILIO SPORT | 02-04-2019 16:09