Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono genitori: è nata Bianca

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono diventati genitori della piccola Bianca. A pochi minuti dalla nascita della loro prima figlia, nata all’Ospedale Santissima Annunziata alle ore 8:38 di venerdì 11 ottobre, l’ex protagonista di Uomini e Donne e calciatore ancora in attività vicino a un record senza eguali per numero di reti ha coronato il sogno di diventare ancora una volta padre.

Nonostante le distanze, spesso accompagnate da accesi litigi, la coppia ha mantenuto intatto il desiderio di costruire una famiglia, coronata appunto dall’arrivo della bambina cercata e voluta fortemente da entrambi. Per Aruta, infatti, si tratta della terza figlia, mentre Ursula è già mamma di tre ragazzi.

L’annuncio della nascita della bimba è stato dato via Instagram da Sossio, il quale lascia trapelare l’emozione in una manciata e poco più di parole: “Ore 08.38….E’ nata…LA NOSTRA PRINCIPESSA BIANCA..❤❤❤❤ TI AMO URSULA E GRAZIE DI QUESTO IMMENSO DONO”.

Solo ieri, la Bennardo aveva lasciato intendere che il parto era ormai prossimo, pubblicando un post sul social in cui dedica gli ultimi istanti di questa gravidanza – a tratti difficile, come ha spiegato a Maria De Filippi, durante l’ultima ospitata nello studio di U&D trono over – a Bianca e al suo compagno: “Sto per mettere al mondo ciò che più desideravi dalla vita … 🎀… @sossioarutaofficial

Ci siamo desiderati poi allontanati ,poi voluti poi lasciati … fin quando nella mancanza vera ci siamo innamorati !

Ne potremmo raccontare davvero tante ma la più bella è l’amore che ci abbiamo messo nel volere la nostra piccola Bianca ❤️ Poi per me Nove mesi di sacrifici e a momenti l’ultimo grande quello del parto , per noi, per te , per lei !

Se sapessi come mi sento mi abbracceresti e non ti staccheresti mai più …❤️

#photography @angelicacasaccia.it”.

Per ora, i due si sono limitati a pubblicare una immagine che ritrae Sossio mentre tiene la manina della neonata. Ma presto, ne siamo certi, aggiorneranno i loro followers.

VIRGILIO SPORT | 11-10-2019 10:29